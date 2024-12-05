Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее желание выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), никто для Еревана двери в организацию не закрывает.
Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Непонятна позиция Путина. ОДКБ - это что ? Место для прогулки - хочу гуляю, хочу не гуляю. Таким отношением Путин "опускает" авторитет ОДКБ ниже плинтуса. А поднять авторитет можно только жестким правилом - хочешь стать членом ОДКБ - должен полностью разделять принципы организации, быть лояльным и политически и экономически в отношении всех других членов организации. И должен быть испытательный срок - не менее года.
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16 час.
Роман
Скатертью дорожка...Любимые армянами азеры и турки с нетерпением их ждут чтобы обнять с "любовью"...
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12 час.
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