Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ

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Василий Васильев

Непонятна позиция Путина. ОДКБ - это что ? Место для прогулки - хочу гуляю, хочу не гуляю. Таким отношением Путин "опускает" авторитет ОДКБ ниже плинтуса. А поднять авторитет можно только жестким правилом - хочешь стать членом ОДКБ - должен полностью разделять принципы организации, быть лояльным и политически и экономически в отношении всех других членов организации. И должен быть испытательный срок - не менее года.