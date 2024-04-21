Рейды на побережье в Актау проводят полицейские

Мероприятие призвано защитить рыбные ресурсы и водных животных, передает inAktau.kz. В целях предупреждения и пресечения незаконного вылова рыбных ресурсов и других водных животных в период их нереста и размножения с 1 апреля по 31 июня в городе Актау проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Осетр-2024».