"Госуслуги.Дом" - простое решение сложных вопросов! В России активно развивается мобильная платформа для решения всех вопросов, связанных с ЖКХ, в одном окне – мобильном приложении «Госуслуги.
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"Госуслуги.Дом" - простое решение сложных вопросов! В России активно развивается мобильная платформа для решения всех вопросов, связанных с ЖКХ, в одном окне – мобильном приложении «Госуслуги.