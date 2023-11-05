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Каким будет зимнее наступление Киева: в ВСУ пообещали новые удары по Крыму

Каким будет зимнее наступление Киева: в ВСУ пообещали новые удары по Крыму

Каким будет зимнее наступление Киева: в ВСУ пообещали новые удары по Крыму AlexCoderКаким будет зимнее наступление Киева: в ВСУ пообещали новые удары по Крыму AlexCoder На этот раз противник готов обойтись без наземных атак Украинские войска готовятся к зимнему наступлению на позиции противника зимой, так как погодные условия создадут препятствия для наземных ударов, сообщил бригадный генерал ВСУ Сергей Баранов.

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