Каким будет зимнее наступление Киева: в ВСУ пообещали новые удары по Крыму AlexCoderКаким будет зимнее наступление Киева: в ВСУ пообещали новые удары по Крыму AlexCoder На этот раз противник готов обойтись без наземных атак Украинские войска готовятся к зимнему наступлению на позиции противника зимой, так как погодные условия создадут препятствия для наземных ударов, сообщил бригадный генерал ВСУ Сергей Баранов.