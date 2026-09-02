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Как симуляционное обучение готовит будущих медиков к экстренным ситуациям

Оказание помощи при дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях требует от медицинских специалистов не только теоретических знаний, но и умения быстро и эффективно действовать в условиях стресса и ограниченного пространства.

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