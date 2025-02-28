Спасатель МЧС погиб, снимая кошку с дерева

Опытный сотрудник, проработавший в ведомстве 13 лет, погиб при исполнении служебных обязанностей.Утром в пятницу, 28 февраля, на территории муниципального детского сада № 173 во Владикавказе трагически погиб сотрудник ГУ МЧС по РСО-Алания 37-летний Руслан Кетоев.