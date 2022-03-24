Малкин забил 437-й гол в НХЛ и догнал Буре. Они делят 5-е место среди россиян

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (3:4 Б). 35-летний игрок забросил 437-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на 5-е место в истории лиги среди россиян, сравнявшись с Павлом Буре.

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