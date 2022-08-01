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21-летний защитник «МЮ» Лэрд близок к переходу в «Уотфорд» на правах аренды

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Итан Лэрд близок к переходу в «Уотфорд» из Чемпионшипа. «Шершни» арендуют 21-летнего англичанина на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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