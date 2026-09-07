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Российский штурмовик увернулся сразу от девяти украинских дронов

Российский штурмовик увернулся сразу от девяти украинских дронов

РИА Новости/Станислав Красильников Невероятное мастерство проявил российский боец в зоне СВО. Штурмовик смог уклониться сразу от девяти вражеских дронов.

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