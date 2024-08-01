«Полезнее вытащить своих»: Медведев прокомментировал обмен заключенными России с Западом

Медведев об обмене заключенными: Полезнее вытащить своих, работавших на страну Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обмен заключенными на территории Турции, в котором приняла участие и Россия.
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