В правительстве сменяется кадр за кадром. Уголь становится невыездным. РЖД построят мост на Сахалин. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было обсуждение кандидатов в правительство нового созыва и многомиллиардное падение доходов угольщиков Кузбасса из-за невывоза груза по железным дорогам.
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