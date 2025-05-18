4-недельный рост индекса PI под угрозой

За последние сутки Pi Network [PI] продемонстрировал худший результат на рынке, потеряв 20,37%. Такое резкое снижение ставит под угрозу всю прибыль месяца, сократив доходность актива в мае до всего лишь 14%.
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