Об итогах приема граждан в региональной Приемной Президента Российской Федерации

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Ивановской области Сосновиков Артем Борисович провел личный приём граждан в региональной Приемной Президента Российской Федерации.
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