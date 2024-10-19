Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ким Чен Ын спешит на помощь «батальонами бурятов»

Ким Чен Ын спешит на помощь «батальонами бурятов»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Вчера выяснилось, что героический пан гетман не меняя шаровар воюет не только с Россией, а ещё с Ираном и правильной Кореей.

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