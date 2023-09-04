У посольства и генконсульств Японии в ряде городов России прошли митинги

У посольства Японии в Москве, а также возле японских генконсульств в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске прошли митинги участников «патриотического гражданского сообщества», несогласных с недружественным курсом Токио.
У посольства Японии в Москве, а также возле японских генконсульств в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске прошли митинги участников «патриотического гражданского сообщества», несогласных с недружественным курсом Токио.
Свежие комментарии