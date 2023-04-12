Guardian: большая часть спецназа из стран НАТО прибыла на Украину из Британии

В СМИ продолжают появляться слитые данные из секретных материалов Пентагона. В этот раз издание The Guardian сообщило, что, согласно документам Минобороны США, в феврале-марте 2023 года на территории Украины находились 50 британских спецназовцев.
В СМИ продолжают появляться слитые данные из секретных материалов Пентагона. В этот раз издание The Guardian сообщило, что, согласно документам Минобороны США, в феврале-марте 2023 года на территории Украины находились 50 британских спецназовцев.
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