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Регион 29

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Молодёжь Поморья приглашают на 12-й сезон Национальной технологической олимпиады

Молодёжь Поморья приглашают на 12-й сезон Национальной технологической олимпиады

Регистрация в старшем треке открыта до 22 октября, для юниоров — до 9 ноября, а победители олимпиады могут получить приглашения на стажировки в исследовательских центрах и компаниях-партнерах.

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