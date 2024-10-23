Qatar Airways запустила первый рейс с быстрым Интернетом от компании Starlink

Qatar Airways во вторник запустила свой первый рейс на оборудованном Интернетом самолете Boeing 777, поставленном компанией Илона Маска Starlink, прокладывая путь к новой эре бортовой связи для всего своего парка к следующему году.
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