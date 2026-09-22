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В Твери состоится музыкальное путешествие по Балканам

В Твери состоится музыкальное путешествие по Балканам

Концерт «Балканская Звезда»: музыкальное путешествие с Moscow Klezmer Band. 27 сентября в 18:00 в Тверской академической областной филармонии состоится концерт «Балканская Звезда» в исполнении ансамбля Moscow Klezmer Band.

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