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В Европе призвали изолировать Россию

В Европе призвали изолировать Россию

Глава МИД Литвы Будрис призвал изолировать РФ после атак на украинские объекты Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал изолировать Россию после того, как российские военные нанесли ракетные удары по украинским объектам.

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