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«Цолов заслуживает шанс в «Ф-1». Босс команды «Ф-2» о будущем юниора «Ред Булл» после трех побед подряд

Руководитель «Кампоса» в «Формуле-2» Андриан Кампос-младший высказался о слухах по поводу Николы Цолова .

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