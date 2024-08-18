МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 358 подписчиков

Нашелся пенсионер, над которым издевались ВСУ: главное об украинской атаке к утру 18 августа

Нашелся пенсионер, над которым издевались ВСУ: главное об украинской атаке к утру 18 августа

ВСУ вторглись в Курскую область. Фото: Официальный сайт президента УкраиныСегодня 2,9K прочитали Нашелся пенсионер из Курской области, над которым издевались украинские боевики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх