Претензии Дональда Трампа на Гренландию, на первый взгляд, полностью соответствуют интересам усиления США – а значит, и в целом коллективного Запада.
Трамп отжимает Гренландию в интересах России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что бы ни делали США, это никак не помощь России, а ей во вред. Надвигается Третья Мировая. Вот что страшно.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Ты самокриьтичен, хорошо показал своё мурло, шавка США.
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9 час.
Аркадий Цыганов
При Трампе никаких мировых войн не будет. А элементарный отжим 90-х.
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6 час.
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