Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • dverry garry
    Ты тут что за удак?У мигрантов начал...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Нужен не просто ударный кулак, а предельно качественно подготовленная группировка из ветеранов: ОСНАЗ, САУ контрбатар...Не очень-то и хот...
  • Ирина52
    МГУ , который закончила я, тебе явно был бы не по способностям, так как судя по твоей "логике" ты из тех военных,  о ...Это страшное пред...

Трамп отжимает Гренландию в интересах России

Трамп отжимает Гренландию в интересах России

Претензии Дональда Трампа на Гренландию, на первый взгляд, полностью соответствуют интересам усиления США – а значит, и в целом коллективного Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Что  бы ни  делали  США, это никак  не помощь России, а ей  во вред. Надвигается  Третья  Мировая. Вот что страшно.
Ответить
9 час.
Владимир Алтайцев
Ты  самокриьтичен, хорошо  показал своё  мурло, шавка  США.
Ответить
9 час.
Аркадий Цыганов
При Трампе никаких мировых войн не будет. А элементарный отжим 90-х.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх