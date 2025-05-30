Маск останется в ближнем кругу Трампа, заявил министр торговли США

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск после ухода из администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, где он возглавлял Департамент повышения эффективности госуправления (DOGE), останется в ближнем кругу главы Белого дома, сообщил министр торговли США Говард Латник.
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