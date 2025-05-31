Знаменитости, которых мы заслужили? Кого продвигает VK Fest и для чего?

А я думаю, зачем всех детей-школьников загоняют в Сферум именно в VK? Чтобы легче было оскотинивать их! Родители знают, о чём я говорю! И это делает наше министерство образования, всяких платформ насоздавали...!!! Школы уже одурели в них регистрироваться да ещё и детей туда силком тащат!

Alex Nемо

А что, есть те кто сомневается в том что ВК это сборище русофобов? В любой другой стране организаторы этого порносайта давным-давно бы уже отбывали сроки за антигосударственную, антиконституционную деятельность. Но в России продолжает зашкаливать толерантность и боязнь - а вдруг на западе не так поймуть...