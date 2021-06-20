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Юрий Пронько: Минфин попался. Неужели прижали олигархи?

Юрий Пронько: Минфин попался. Неужели прижали олигархи?

Серьёзный скандал разгорелся вокруг заявления российского Минфина по поводу отказа от доллара и тотального перехода на евро.

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Регина Станиславовна
Удивляюсь, почему Путин не увольняет Силуанова и Набиулину.
Владимир Домнин
Так напишите Путину, может, он не знает реальное сост ояние дел.
Павел К
:)
Александр
Выходит, наша экономическая стратегия направлена не на развитие страны, а представляет собой манипуляции в угоду интересам кучки прохвостов, которые и есть реальные правители. И нечего умиляться кривляниями наших выдающихся.
Борис Осипов
Павел К
Не получится ли так, что мы из двух зол выберем оба?

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