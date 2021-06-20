Юрий Пронько: Минфин попался. Неужели прижали олигархи?

Время узнать правду!ПолитикаЮрий Пронько: Минфин попался. Неужели прижали олигархи? Серьёзный скандал разгорелся вокруг заявления российского Минфина по поводу отказа от доллара и тотального перехода на евро.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина СтаниславовнаУдивляюсь, почему Путин не увольняет Силуанова и Набиулину.Владимир ДомнинТак напишите Путину, может, он не знает реальное сост ояние дел.Павел К:)ААлександрВыходит, наша экономическая стратегия направлена не на развитие страны, а представляет собой манипуляции в угоду интересам кучки прохвостов, которые и есть реальные правители. И нечего умиляться кривляниями наших выдающихся.БОБорис ОсиповПавел КНе получится ли так, что мы из двух зол выберем оба?Комментировать
Свежие комментарии