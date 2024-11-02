Беженка Светлана: украинская организация бросила детей после их изъятия из семьи

Представители украинской организации «Белый ангел» бросили на вокзале в Красноармейске (украинское наименование — Покровск) детей, которых насильно изъяли из семей, живших на подконтрольных ВСУ территориях.
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