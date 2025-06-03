Громкого ответа Киеву не будет. Россия ведёт другую войну

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Татьяна Романова
Вот и я о том же. Вместо того, чтобы обеспечивать безопасность перевозок, дают советы каким боком лечь. То есть не исключают вероятности, что такие случаи будут повторяться? Дичь какая-то.
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1 час.
Балу -
Россию бьют и пинают все, кому ни лень, а она только утирается и &quot;давайтежитьдружно&quot;... А надо именно пи...дить бандерлогов так, чтобы они визжали и умоляли о переговорах... А пока - вроде как с подачи России и организованы переговоры, но реакция на западе мало того, что негативная по отношению к России, так бандерлоги  ещё и требования к России выдвигают, как к проигравшей стороне... У меня вопрос к российской власти: вам самим-то не надоело, что на вас все плюют, а вы ответить боитесь?... Хорошо июнь начался: сначала мосты и военные базы, потом - уничтожение энергоинфраструктуры в Запорожской и Херсонской областях, а что дальше? Взрывы в метро и самолетах?... Почему у них энергетика работает?... Почему у них стоят мосты и тоннели?... Почему у них работают вокзалы и аэропорты?... Так называемых &quot;мирных&quot; жалко?... Они наших не жалеют... Им наоборот доставляет удовольствие, когда гибнут наши граждане... Они желают смерти нам всем независимо от пола, возраста и социального положения... И они воплощают свои хотелки в жизнь... А Россия только утирается... А надо пи...дить их так, как евреи ровняют арабов... И плевать они хотели на международное мнение...
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18 мин.
лм
людмила мишенкова
Ответа не будет, мы ждем когда украина сама капитулирует, а европа одумается.
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17 мин.
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