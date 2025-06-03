Громкого ответа Киеву не будет. Россия ведёт другую войну

Балу -

Россию бьют и пинают все, кому ни лень, а она только утирается и "давайтежитьдружно"... А надо именно пи...дить бандерлогов так, чтобы они визжали и умоляли о переговорах... А пока - вроде как с подачи России и организованы переговоры, но реакция на западе мало того, что негативная по отношению к России, так бандерлоги ещё и требования к России выдвигают, как к проигравшей стороне... У меня вопрос к российской власти: вам самим-то не надоело, что на вас все плюют, а вы ответить боитесь?... Хорошо июнь начался: сначала мосты и военные базы, потом - уничтожение энергоинфраструктуры в Запорожской и Херсонской областях, а что дальше? Взрывы в метро и самолетах?... Почему у них энергетика работает?... Почему у них стоят мосты и тоннели?... Почему у них работают вокзалы и аэропорты?... Так называемых "мирных" жалко?... Они наших не жалеют... Им наоборот доставляет удовольствие, когда гибнут наши граждане... Они желают смерти нам всем независимо от пола, возраста и социального положения... И они воплощают свои хотелки в жизнь... А Россия только утирается... А надо пи...дить их так, как евреи ровняют арабов... И плевать они хотели на международное мнение...