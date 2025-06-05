Благодаря содействию Уполномоченного Компания из Коломны добилась выкупа земли без торгов

Нарушения прав коммерческой организации были устранены в результате совместной работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой и Министерства имущественных отношений региона.
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