Подростки из 3 социальных учреждений Калужской области примут участие в "Чебуриаде по баскетболу 3х3", которую организует Благотворительный фонд "Лада", Российская Федерация Баскетбола и Баскетбольный клуб "Химки" при поддержке Фонда Президентских грантов.
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