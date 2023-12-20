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Подростки из 3 социальных учреждений Калужской области примут участие в "Чебуриаде по баскетболу 3х3"

Подростки из 3 социальных учреждений Калужской области примут участие в "Чебуриаде по баскетболу 3х3"

Подростки из 3 социальных учреждений Калужской области примут участие в "Чебуриаде по баскетболу 3х3", которую организует Благотворительный фонд "Лада", Российская Федерация Баскетбола и Баскетбольный клуб "Химки" при поддержке Фонда Президентских грантов.

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