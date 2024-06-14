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Хоселу о Мбаппе в «Реале»: «Звезда первой величины. Он может стать иконой клуба»

Форвард перешел в мадридский клуб из «ПСЖ» свободным агентом на прошлой неделе. «На него возлагают большие надежды.

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