Беларусь снизила потери энергии до 6% после модернизации сетей

Технологические потери тепла в Беларуси снизились с более чем 10% в 2010 году до менее 6% по итогам первого полугодия 2026-го, сообщил первый заместитель гендиректора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Михаил Шевалдин.
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