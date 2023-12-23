Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Неожиданно, кто оказался хозяином отеля "Добрыня", где не разместили бойцов СВО

Неожиданно, кто оказался хозяином отеля "Добрыня", где не разместили бойцов СВО

Maski-Shou Скандал разразившийся на днях в Ростовской области в поселке Миллерово в очередной раз служит доказательством того, что жизнь в нашей стране разделилась на две параллельные реальности.

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Комментарии
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Иван Иванов
И у родственничков до третьего колена..все под ноль.Но у нас нет конфискации....у себя же нельзя забирать)))0
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9 час.
Сергей
Хорошо быть турбопатриотом, ни о чем задумываться не надо. Включил комп, прочитал через две-три строки любую статью, увидел пару-тройку знакомых слов &quot;чиновник&quot;,&quot;родственник&quot;, &quot;СВО&quot;, &quot;не пустили&quot;. Зачем вникать в смысл, проще сбегать до санузла, произвести пакет гуано, включить вентилятор и понеслась душа... Что можно выяснить из данной статьи? А то, что волонтерка-провокаторша забронировала 2-х местный номер на себя, а затем &quot;В ходе телефонной беседы женщина объяснила, что мужчины приехали в отель по её брони, но сама она заселяться не будет....&quot;. При чем тут мужики, которые поехали передовую? Они только ширма, что бы хайпануть волонтерше. 3 человека, ну по любому в 2-х местный номер не заселят, да ещё и когда номер зарегистрирован за другим человеком, причем женщиной. Ждали девочку, пришли 3 мужика. Мужикам завтра жизнью рисковать, он конечно проведут последний мирный вечер в молитвах и благочестивой беседе с воскуриванием церковных благовоний... Нет, данные действия волонтерки Анастасии могут служить оправданием, что данная гостиница одна и расположена в пустыне, где иных гостиниц нет и разместить военных не где, как троих в двухместном номере, да еще под легендой проживания там девочки. А тут еще и выяснилось, что владеет гостиницей целая &quot;... супруга старшего сына и.о. главы администрации&quot;!!!!! Треш!!! Хайп. Вот шкура, вместо того, что бы устроиться поломойкой в ближайшей забегаловке, она бизнесменкой заделалась, да ещё и простелилась сыну И.О. (УЖАС, целому И.О.) посёлка!!! Нет, какова наглость, у нас ВСЕ жены и дети, как высших чиновников, так и совсем мелких вкалывают грузчиками, дворниками, разносчиками пицы и на иных простых, ближе к народу профессиях. А эта посмела!!! Результат хайпа- &quot;... отель и вовсе закрылся&quot;, когда набежали падкие до жареного журнашлюги &quot;..их встретили закрытые двери.&quot; Вывод- хочешь уничтожить конкурента сделай провокацию на тему на СВО, размести статью об этом для турбопатриотов, не забыв вставить слова &quot;чиновник&quot;,&quot;родственник&quot;, &quot;СВО&quot;, &quot;не пустили&quot;. Вот вроде и всё, пошел закрываться полиэтиленом...
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7 час.
МП
Михаил Пантюхин
В РУССКОМ НАРОДЕ ГОВОРЯТ &quot;НЕ БУДИ ЛИХО .... &quot;, разбудил! Не обижайся, пеняй на себя и всю свою семью ублюдков, которые из вонючий грязи влезли в &quot;князи&quot;!!!  Вот такие они &quot;слуги народа &quot;, интересно, где бы они проснулись (все вместе) во время Великой Отечественной Войны!??? А что сейчас можно так издеваться , тем более с ВОИНАМИ СВО!??? ЗАЩИТНИКАМИ этого гребанного бизнесмена , или ему в масть так вредить!? Всех таких локтевых и других подлоктевых нужно оставлять без всего, что наворовали и выслать на Дальневосточный гектар с палаткой, пусть освоют, как БОЙЦОВ СВО ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НАЧЛЕГА!!!! Этот локтем больше чем враг, ведь до сих пор вредит России!!!
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7 час.

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