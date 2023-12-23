Неожиданно, кто оказался хозяином отеля "Добрыня", где не разместили бойцов СВО

Сергей

Хорошо быть турбопатриотом, ни о чем задумываться не надо. Включил комп, прочитал через две-три строки любую статью, увидел пару-тройку знакомых слов "чиновник","родственник", "СВО", "не пустили". Зачем вникать в смысл, проще сбегать до санузла, произвести пакет гуано, включить вентилятор и понеслась душа... Что можно выяснить из данной статьи? А то, что волонтерка-провокаторша забронировала 2-х местный номер на себя, а затем "В ходе телефонной беседы женщина объяснила, что мужчины приехали в отель по её брони, но сама она заселяться не будет....". При чем тут мужики, которые поехали передовую? Они только ширма, что бы хайпануть волонтерше. 3 человека, ну по любому в 2-х местный номер не заселят, да ещё и когда номер зарегистрирован за другим человеком, причем женщиной. Ждали девочку, пришли 3 мужика. Мужикам завтра жизнью рисковать, он конечно проведут последний мирный вечер в молитвах и благочестивой беседе с воскуриванием церковных благовоний... Нет, данные действия волонтерки Анастасии могут служить оправданием, что данная гостиница одна и расположена в пустыне, где иных гостиниц нет и разместить военных не где, как троих в двухместном номере, да еще под легендой проживания там девочки. А тут еще и выяснилось, что владеет гостиницей целая "... супруга старшего сына и.о. главы администрации"!!!!! Треш!!! Хайп. Вот шкура, вместо того, что бы устроиться поломойкой в ближайшей забегаловке, она бизнесменкой заделалась, да ещё и простелилась сыну И.О. (УЖАС, целому И.О.) посёлка!!! Нет, какова наглость, у нас ВСЕ жены и дети, как высших чиновников, так и совсем мелких вкалывают грузчиками, дворниками, разносчиками пицы и на иных простых, ближе к народу профессиях. А эта посмела!!! Результат хайпа- "... отель и вовсе закрылся", когда набежали падкие до жареного журнашлюги "..их встретили закрытые двери." Вывод- хочешь уничтожить конкурента сделай провокацию на тему на СВО, размести статью об этом для турбопатриотов, не забыв вставить слова "чиновник","родственник", "СВО", "не пустили". Вот вроде и всё, пошел закрываться полиэтиленом...