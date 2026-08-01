«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни

Актриса Юлианна Михневич рассказала о принципах, которые считает важными для человека. По словам артистки, настоящая ценность заключается не в стремлении быть выше других, а в постоянной работе над собой и проявлении доброты к окружающим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии