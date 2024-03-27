10 самых идиотских налогов в истории

По сравнению с этими налогами современные кажутся триумфом логики и рассудительности. фото: GETTY IMAGESНалог на уши Думаете, Тибет — это страна просвещенных святых старцев и благородных монахов? А вот и нет! В начале XX века это была страна рабов, обложенных тысячью налогов.
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