DeepSeek спровоцировал дикий, необоснованный рост некоторых китайских акций

Китайская компания DeepSeek, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, попала в мировые заголовки, вызвав в понедельник массовую распродажу акций американских технологических компаний, в результате которой акции Nvidia упали почти на 20 %.
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