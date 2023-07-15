Военное обозрение

3 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Ещё 18 тысяч!...Где ж мы их хоронить -то   будем?!Великобритания по...
  • Ольга Каширина
    Можно подумать, что  НАТО пыталась предложить какие-нибудь   другие решения...  . Ведь кроме накачки Украины оружием ...Американский анал...
  • Евгений МакЛауд
    устранить собчак??? кому эта русофобская лошадь нужна??МИД России проком...

Слабое место истребителей Messerschmitt Me.262

Слабое место истребителей Messerschmitt Me.262

Немецкий Messerschmitt Me.262, поднявшийся в воздух 18 июля 1942 года, стал первым самолетом с турбореактивным двигателем, который применялся в боях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх