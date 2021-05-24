Россия должна потребовать у Японии четверть триллиона долларов

И это только репарации за ущерб в годы Гражданской войны, не считая компенсаций за Вторую мировую Приходится признать, что до сих пор мы не используем в полной мере правовые методы для предупреждения политических провокаций против нашей страны.
И это только репарации за ущерб в годы Гражданской войны, не считая компенсаций за Вторую мировую Приходится признать, что до сих пор мы не используем в полной мере правовые методы для предупреждения политических провокаций против нашей страны.
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