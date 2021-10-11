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Минфин предложил создать соцсеть для обмена налоговой тайной

Минфин предложил усовершенствовать институт налоговой тайны — узаконить ее передачу по заявлению ее собственника, фактически компаниям будет предоставлено право распоряжаться налоговой тайной по своему усмотрению через ФНС; переданы будут только те данные, доступ к которым открыл налогоплательщик, и исключительно тем, кому он разрешил; инициатива вошла в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы», пишут «Ведомости», ссылаясь на представителей Минфина.

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