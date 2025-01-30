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Дела двух воюющих за Украину американских наемников были переданы в суд

Дела двух воюющих за Украину американских наемников были переданы в суд

В Донецкой народной республике (ДНР) прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух наемников из США — 36-летнего Роберта Вардаро и 37-летнего Бенджамина Рида, принимающие участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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