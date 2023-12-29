На Украине предложили освободить от мобилизации одну группу граждан

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подал альтернативный законопроект о мобилизации, в котором предлагается освободить от призыва на фронт граждан третьей группы инвалидности.
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