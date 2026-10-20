Дилерская сеть Lada в Москве проходит реструктуризацию и обновление. Автопроизводитель АвтоВАЗ сообщил, что уже подписал протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнёрами, а также получил заинтересованность от нескольких других компаний.