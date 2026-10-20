Дилерская сеть Lada в Москве проходит реструктуризацию и обновление. Автопроизводитель АвтоВАЗ сообщил, что уже подписал протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнёрами, а также получил заинтересованность от нескольких других компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бывший боец заяви...
- Бывший боец заяви...
- ХЛ В Госдуме вновь о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым