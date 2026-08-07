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«Семья может быть разлучена»: гражданка РФ из Ставрополья просит помочь её сыновьям получить российские паспорта

«Семья может быть разлучена»: гражданка РФ из Ставрополья просит помочь её сыновьям получить российские паспорта

В проект «Не один на один» обратилась жительница Ставропольского края 42-летняя Анжелла Перевозная, которая попросила помочь её сыновьям 21-летнему Илье и 22-летнему Руслану оформить российское гражданство.

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