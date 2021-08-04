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Директор по росту компании BI.ZONE Хайретдинов рассказал, как распознать поддельные товары в Сети

Директор по росту компании BI.ZONE Хайретдинов рассказал, как распознать поддельные товары в Сети

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте дороже, должна насторожить потенциального покупателя, скорее всего, это будет подделка и попытка мошенничества, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании BI.

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