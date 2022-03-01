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"Попадание в короткий список Премии им. Арсеньева – уже "литературная медаль" для автора"

"Попадание в короткий список Премии им. Арсеньева – уже "литературная медаль" для автора"

Круглый стол "Премия им. Арсеньева 2022. Опыт прошлых сезонов и ожидания в новом" открыл серию онлайн-конференций (12+), участники которых в течение почти всего 2022 года будут говорить о прошлом, настоящем и будущем  Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.

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