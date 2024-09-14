В США требуют от администрации президента США Джо Байдена прекратить эскалацию конфликта на Украине

Экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену и призвал их не давать разрешение западным странам, в частности Великобритании, наносить удары вглубь РФ.
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