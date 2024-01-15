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Убийство Гонсало Лиры – признак уничтожения оппозиции в верхушке США

Убийство Гонсало Лиры – признак уничтожения оппозиции в верхушке США

Wikipedia/Guruguru В украинской тюрьме был замучен пытками американский блоггер и журналист Гонсало Лира.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Было помнится, раскрученное дело, когда такую вонь подняли за умершего в &quot;Матросской тишине&quot; Сергея Магнитского, Запад даже принял &quot;Закон Магнитского&quot;, обвиняя Россию и ввел кучу санкций, действующих до сих пор....Интересно, примут аналогичный &quot;Закон Гонсало Лиры&quot;  сейчас в отношении Украины? Или им все можно?
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