Убийство Гонсало Лиры – признак уничтожения оппозиции в верхушке США

Александр Свитайло

Было помнится, раскрученное дело, когда такую вонь подняли за умершего в "Матросской тишине" Сергея Магнитского, Запад даже принял "Закон Магнитского", обвиняя Россию и ввел кучу санкций, действующих до сих пор....Интересно, примут аналогичный "Закон Гонсало Лиры" сейчас в отношении Украины? Или им все можно?