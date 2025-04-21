Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 244 подписчика

Врач РАН Ниязов рассказал, как полёт в космос влияет на сердце

Врач РАН Ниязов рассказал, как полёт в космос влияет на сердце

Длительное пребывание в космосе может отрицательно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. Научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, специалист по авиационной и космической медицине, заместитель руководителя подгруппы медобеспечения внекорабельной деятельности ЦУПа Арслан Ниязов в беседе с KP.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх