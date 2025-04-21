Врач РАН Ниязов рассказал, как полёт в космос влияет на сердце

Длительное пребывание в космосе может отрицательно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. Научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, специалист по авиационной и космической медицине, заместитель руководителя подгруппы медобеспечения внекорабельной деятельности ЦУПа Арслан Ниязов в беседе с KP.