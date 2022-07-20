Popcaketv

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«Настало время поговорить, за что ты мне мстишь», — Тэхен заставил Чимина объясниться за найм балийца

«Настало время поговорить, за что ты мне мстишь», — Тэхен заставил Чимина объясниться за найм балийца

Интриги группы «Бантан» вышли на новый уровень. Еще в прошлом году парни образовали любовный треугольник, в котором участниками выступили Чонгук (Jungkook), Чимин (Jimin) и Тэхен (Taehyung), а сейчас, если верить слухам сасэнов, «в игру вступили» внебрачные дети, любовники-иностранцы, лечения в рехабах и тому подобное.

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