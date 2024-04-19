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Такого роста не было со времён СССР. Коллективный Запад нас уже не догонит

Такого роста не было со времён СССР. Коллективный Запад нас уже не догонит

Рассуждать о том, сколько денег выделит стране Небратии Конгресс США, можно, конечно, долго, равно как и судачить про то, выделят ли вообще.

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Комментарии
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Александр
И в сети сидеть не опасаешься? Чего тебе не хватает? Какого вооружения?
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2 час.
Вячеслав Галимов
Нет не опасаюсь . Опасно с Российской сим картой , с симкой ДНР проще  . Кроме того есть wi-fi  . А не хватает дронов , средств РЭБ для борьбы с дронами , арт.снаряды тоже не всегда в достатке . Машины ремонтируем за частую за свой счёт . Вот как то так . Приезжай , сам всё увидишь . Это я не к тому что всё плохо , только если бы всего было в достатке , сколько жизней сберегли .
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1 час.
Валерий Викторович Баженов
А если бы не катались могильные команды по России и не гробили заводы, &quot;коляктивный запад&quot; сейчас бы вообще в большой заднице был.
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40 мин.

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