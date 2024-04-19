Такого роста не было со времён СССР. Коллективный Запад нас уже не догонит

Вячеслав Галимов

Нет не опасаюсь . Опасно с Российской сим картой , с симкой ДНР проще . Кроме того есть wi-fi . А не хватает дронов , средств РЭБ для борьбы с дронами , арт.снаряды тоже не всегда в достатке . Машины ремонтируем за частую за свой счёт . Вот как то так . Приезжай , сам всё увидишь . Это я не к тому что всё плохо , только если бы всего было в достатке , сколько жизней сберегли .